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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Görmez açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Diyanet İşleri Başkanı Görmez'in görevden ayrılıp ayrılmayacağı soruldu.

24.07.2017 - 22:10
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Görmez açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfeza ülkelerini ziyaretinin ardından önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Görmez açıklaması

Burada yaptığı konuşmada Erdoğan'a Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in görevinden ayrılıp ayrılmayacağı soruldu.

"SAYIN BAŞKANIN FARKLI BİR GÖREV ARZUSU VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Şu anda henüz böyle atılmış bir adım söz konusu değil fakat geleceğe yönelik Sayın Başkanın bu noktada farklı bir görevle devam şeklinde bir arzusu, talebi söz konusu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Görmez açıklaması VİDEO

"ŞU ANDA İSTİFA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bu da tabii Sayın Başbakan ile görüşmek, değerlendirmek suretiyle verilecek bir karardır ama henüz Sayın Başkan görevinin başındadır. Ne görevden alma ne istifa, böyle bir şey söz konusu değildir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Görmez açıklaması

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