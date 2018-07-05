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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan minik Leyla için talimat

Ağrı’da kaçırıldıktan sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir’in babası Nihat Aydemir’i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç merak etme o cani bulunarak gereken yapılacak" dedi.

Haber Merkezi | 05.07.2018 - 08:10..
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Ağrı'da, Ramazan Bayramı'nın birinci günü kaybolan ve kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ailesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla aradı.

"BEN TAKİPÇİSİYİM"

Cumhurbaşkanı ile yaptıkları görüşmeyi anlatan baba Nihat Aydemir, "Tüm bakanlar aradı. Cumhurbaşkanımız aradı. 'Kardeşim sen hiç merak etme ne gerekiyorsa yapılacak. Ben takipçisiyim. Allah'ın izniyle bulacağız failleri. Herkese gerekli talimatlar verildi' dedi. Bizim umudumuz var. Allah'ın izniyle o cani bulunacak. Cumhurbaşkanı söz verdi, ona güveniyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan minik Leyla için talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan minik Leyla için talimat

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