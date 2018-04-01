Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'nun kendisine yönelik sözlerine, onun seviyesine düşmeden karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı, "Dünyada İsrail ordusunun ne kadar zalim olduğunu benim anlatmama gerek yok. İsrail ordusu ve İsrail mazlumlara karşı cesur ama mazlumların dışında cesur değil, korkak, ürkek. Zaten zalimler hiçbir zaman cesur olamaz ve zalimler hiçbir zaman zafer anıtı dikemez. Kalkmış bizim Afrin'de mazlumlara askerlerimizin zulmettiğini söylüyor. Netanyahu sen çok garipsin, çok zayıfsın. Kendine çeki düzen ver, biz teröristlerle uğraşıyoruz sen ise terör devletinin kendisisin. Ve terör devleti olarak da Gazze'e, Kudüs'te yaptıkların ortada. Dünyada doğru dürüst sevenin yok." sözleriyle İsrail'e ve Netanyahu'ya anlamlı bir cevap verdi.

NÜKLEER CEVAP

İsrail'in sahip olduğu nükleer silahalra güvenerek sırtını dayadığını ve bunlarla birlikte zulüm gerçekleştirme gücünü elde ettiğini belirten Erdoğan"Kudüs’te yaptıkların ortada. Ya, senin dünyada sevenin yok sevenin... İşte BM’de aldığın cevap ortada. Yani "benim nükleer silahım var" diye hava atma. Yeri geldiğinde o nükleer silahların da çalışmaz." sözleriyle İsrail'e mesaj verdi.

Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Sen çok garipsin VİDEO

NETANYAHU'NUN HADSİZLİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki katliama tepki olarak gerçekleştirdiği açıklamasında "İnsanlık dışı saldırılardan dolayı İsrail'i şiddetle kınıyorum, bu zulmün altında kalacaklar. Trump'a 'İsrail'e müdahale etmeyecek misiniz?' dedim." demişti. Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına İsrail Başbakanı Netanyahu'dan oldukça pişkin ve küstah bir cevap gelmişti.

İsrail’in çok satan gazetelerinden Haaretz’te yer alan haberde Netanyahu, adeta kendilerini aklamaya çalışan, bomboş ve seviyesiz bir açıklama ile karşılık verererek, “Dünya’nın en ahlaklı ordusu yıllarca ayrım yapmadan sivilleri bombalayan birinden ders almayacaktır. Görünen o ki Ankara’da 1 Nisan böyle kutlanıyor.” demişti.