Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya ders

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisi için "Erdoğan öldürmeyi çok iyi bilir" diyen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya Twitter üzerinden cevap verdi.

Erdoğan adeta Netanyahu'ya ders verdi, hem de insanlık dersi...





"İNSANLIK DERSİ Mİ İSTİYORSUN? 10 EMRİ OKU"





Cumhurbaşkanı Erdoğan "Netanyahu, BM kararlarını ihlal ederek 60 yıldan fazladır savunmasız insanların topraklarını işgal eden ırkçı bir devletin başbakanıdır. Ellerinde Filistinlilerin kanı var ve Türkiye'ye saldırarak suçlarını örtemez. dedi. Mesajının devamında da "İnsanlık dersi mi istiyorsun? 10 emri oku." ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'DAN KIBRIS SUÇLAMASI

Netanyahu, Erdoğan'ın verdiği cevap karşısında adeta hazımsızlık yaşayarak asılsız iddiaları ile saldırmaya başladı ve tweet düellosu başladı.

Kendisine adeta insanlık eğitimi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İbranice cevap veren Netanyahu bu sefer de Kuzey Kıbrıs üzerinden vurmaya çalıştı. ''Kuzey Kıbrıs'ın işgalini devam ettirmek için binlerce asker gönderen ve Suriye'yi işgal eden zat, kendimizi Hamas'ın girişimlerinden koruduğumuzda bize vaaz veremez. Elinde Türkiye'deki, Suriye'deki sayısız Kürt kurbanın kanları olan zat, bize askeri etikle ilgili nutuk atacak son kişidir.'' dedi.

ERDOĞAN'DAN SON DARBE

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrailli Başbakan'a son kez cevap vererek adeta son darbeyi vurdu. Erdoğan yeniden İngilizce olarak Twitter'dan Netanyahu'ya yanıt verdi.

"Netanyahu'ya hatırlatma" başlıklı mesajda Erdoğan "Hizbullah terör örgütü değil ve Filistinliler terörist değildir. Hamas da Filistin yurdunu işgalci bir güce karşı savunan bir direniş hareketidir. Dünya onlara zulmedenlere karşı Filistinlilerle dayanışma içinde." ifadelerini kullandı. İsrailli Başbakan Erdoğan'ın bu cevabı üzerine bir yanıt veremezken atılan tweetler on binler tarafından beğenildi, paylaşıldı, yorumlandı.