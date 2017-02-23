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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan referandum açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle iligili twitter'dan açıklamalarda bulundu.

23.02.2017 - 01:42
  1. Haberler
  2. Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Türkiye, yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki çekişmelerden, yetki karmaşalarından çok büyük zarar gördü.

Darbelerin, muhtıraların yol açtığı siyasi kaoslar ve ekonomik krizler ülkeye ağır bir maliyet yükledi.

Sadece geçmişte yaşanan cumhurbaşkanı, başbakan kavgaları dahi tek başına mevcut sistemi sorgulamak için yeterlidir.

Ülkemizi göz göre göre kaosların, siyasi çekişmelerin ve istikrarsızlıkların içine atamayız.

Bunun için sistemin temel taşlarının yerli yerine oturduğu, sorumlu ve güçlü bir yönetim anlayışını tesis etmeliyiz."

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