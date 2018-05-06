Cumhurbaşkanı Erdoğan söz verdi: Faizler düşecek

AK Parti'nin İstanbul İl Kongresi'nde seçim manifestosunu açıklayan Erdoğan, "Ahdim olsun ki faizler, enflasyon ve cari açık düşecek. Ahdim olsun ki; yeni dönemde Türkiye muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen sene sık sık yüksek faiz oranlarından dolayı bankaları uyarmıştı. Ardından faizlerin yeterince düşmemesiyle uyarılarını daha da sertleştirmişti. Buradaki açıklamasıyla da kararlılığını ortaya koymuş oldu.

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"KÜRESEL BİR GÜÇ HALİNE GELECEĞİZ"

Ayrıca Erdoğan, 2023 yolundaki mega projelerden de bahsederek, "El birliğiyle Türkiye ekonomisini büyütecek ve dünyaya markalar sunacak küresel bir güç haline getireceğiz." dedi.

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