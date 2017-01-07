Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine ziyaret

Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da, Valiliği ziyaretinin ardından İstanbul'da Beşiktaş Vodafone Arena yakınındaki saldırıda şehit olan Çiçek'in ailesine başsağlığı ziyareti gerçekleştirdi.

Şehidin ailesinin Şıh Maksut Mahallesi'ndeki evine gelişinde Erdoğan sevgi gösterileriyle karşılandı.

Şehit Çiçek'in Derviş Hoca Camisi imamı olan babası Bekir ve annesi Hatice Çiçek ile diğer yakınları tarafından karşılanan Erdoğan, aileye taziyelerini bildirdi.

SLOGANLARLA UĞURLANDI

Evde yaklaşık 40 dakika kalan Erdoğan'ı caminin çevresinde toplanan vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganıyla uğurladı.

"TEVHİD DAVASI"

Şehit olan polis memuru Çiçek'in Şanlıurfa'daki ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konuk etmenin gururunu yaşıyor. Şehidin babası Bekir Çiçek, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun şehit edilişini tevhid davası olarak gördüğünü dile getirdi.

"NE GEREKİYORSA BİZİM İÇİN YAPMAYA HAZIR OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Çiçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili şunları kaydetti: "Ziyaret için kendilerine teşekkür ederiz. Bize taziyelerini iletti. Allah kendinden razı olsun. Ne gerekiyorsa bizim için yapmaya hazır olduğunu dile getirdi. Allah onu başımızdan eksik etmesin. O öyle bir lider ki, davasının, memleketinin lideri. Allah ona hayırlı uzun ömürler versin. Onun ve beraberindekilerin gelmesiyle yükümüz hafifledi."