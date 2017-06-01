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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak şehitleri için taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak’taki helikopter kazasında 13 askerin şehadeti dolayısıyla mesaj yayımladı.

01.06.2017 - 04:46
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cumhurbaşkanı erdoğan

Şırnak Şenoba Tugay Komutanlığından kalkan bir helikopterin kaza sebebiyle düşmesi neticesinde 13 askerin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendiğini ifade eden Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Bölgedeki operasyonları yöneten bir Tümgeneralimiz ile çeşitli rütbelerden subaylarımızın da aralarında yer aldığı bu kayıplarımızın acısını, milletimizle birlikte derinden yaşıyoruz. Terörle mücadelede son aylarda çok büyük başarılar elde etmemizi sağlayan bu askerlerimizin kahramanlıklarını, ülke ve millet olarak asla unutmayacağız.

Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; şehitlerimizin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı, sabır ve metanet diliyorum."

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