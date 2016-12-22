Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Arena'da teröre karşı dayanışma maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

"POLİSİMİZ, ASKERİMİZ, KÖY KORUCULARIMIZ.."

Erdoğan, teröre karşı birlik ve beraberlik mesajları verdi; "Türkiye, terörle mücadelede tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Terör örgütleri gözlerini kan ve kin bürümüş bir şekilde, önlerine çıkan herkesi katletmeye, can acıtmaya, gözyaşı döktürmeye gayret ediyor. Ben şuna inanıyorum, polisimiz, askerimiz, köy korucularımız ve bu millet, terörü bir ve beraber olarak bitirecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teröre karşı birlik mesajı VİDEO

"BEDELİNİ ÖDERSİNİZ VE ÖDÜYORSUNUZ"

Her yıldız bir şehittir, bayrakları bayrak yapan üstündeki vatandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 780 bin kilometrekarede tek vatan. Öyle Güneydoğu'da şöyle olacakmış, şurada şöyle olacakmış, burada böyle olacakmış, bedelini ödersiniz ve ödüyorsunuz."

Beşiktaş Arena'da şehitler için saygı duruşu VİDEO

Beşiktaş Arena Kur'an sesiyle yankılandı VİDEO