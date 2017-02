Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür mesajı

"Doğum günüm vesilesiyle dualarını esirgemeyen, tebriklerini gönderen tüm vatandaşlarıma gönül dolusu teşekkürler." başlığı altından yayınladığı teşekkür mesajında Erdoğan, "Muhterem büyüklerim, değerli kardeşlerim; bügün doğumgünüm münasebetiyle yaptığınız dualar ve gönderdiğiniz mesajlar için hepinize teşekkür ediyorum. Her duanın, her mesajın bende özle bir yerinin olduğunu özellikle bilmenizi isterim. allah hepinizden razı olsun. Mevlam hepinize sağlıklı, huzurlu ve millete adanmış bir ömür nasip etsin. Mevlam hepinize ömrünüzün her anını iyilik, güzellik ve doğruluk yolunda harcamayı nasip etsin. Hepiniz saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla." dedi.

Cumhurbaşkanı doğum gününü kutlayanlara teşekkür etti-VİDEO