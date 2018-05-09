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Erdoğan'dan Trump'a İran tepkisi: Kaybeden ABD olur

ABD'nin İran ile olan nükleer anlaşmasından çekilmesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da tepki geldi. Erdoğan, "Bana göre kaybeden Amerika Birleşik Devletleri'dir" dedi.

Haber Merkezi | 09.05.2018 - 10:15..
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Erdoğan'dan Trump'a İran tepkisi: Kaybeden ABD olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CNN International'a mülakat verdi. Röportajın içeriğinde İran konusunu da değerlendiren Erdoğan, ABD'nin anlaşmaya sadık kalması gerektiği, ancak aksi durumun ABD için kaybediş olacağını belirtti.

Erdoğan'dan Trump'a İran tepkisi: Kaybeden ABD olur

"KAYBEDEN ABD OLACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Böyle bir şeyi temenni etmeyiz ve böyle bir şeyi beklemeyiz. Fakat burada bana göre kaybeden Amerika Birleşik Devletleri'dir. İran bu anlaşmadan asla taviz vermeyecektir ve bu anlaşmaya sonuna kadar sadık kalacaktır. Sonunda kaybeden Amerika olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump tepkisi: Kaybeden ABD ViDEO

Uluslararası anlaşmaların tek taraflı olarak keyfiyetle bozulamayacağını belirten Erdoğan, ABD'nin anlaşmaya sadık kalması gerektiğini belirtti. "İmzaladığınız bir anlaşmaya sadık kalmalısınız. Uluslararası mekanizmalar böyle işlemez. Uluslararası anlaşmalar, uluslararası sözleşmeler istediğiniz zaman bozulamaz. Eğer bir belge sizin imzanızı taşıyorsa, ona saygı göstermeniz ve sadık kalmanız gerekir." dedi.

Erdoğan'dan Trump'a İran tepkisi: Kaybeden ABD olur

"YENİ KRİZLERE İHTİYAÇ YOK"

Türkiye'nin de yoğun çabaları ile imzalanan bu anlaşmanın bölgedeki jeopolitik temelli sorunların bir kısmını çözdüğüne işaret eden Erdoğan, bu anlaşmadan geri çekilmenin bu sefer yalnızca bölgeyi değil tüm dünyayı etkileyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm dünya ekonomisi tehlikede, bu nedenle Türkiye olarak bundan biz de rahatsız olacağız. Bundan Amerika anlaşmadan çekilmekten ya da petrol fiyatlarının artmasından iyi manada menfaatlenecek olabilir, fakat birçok fakir ülke bundan büyük darbeler alacaktır. Aynı zamanda bölgede yeni krizlerin patlak vermesinden endişeleniyoruz. Bölgede yeni krizlere ihtiyacımız yok." dedi.

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