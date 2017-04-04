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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkeş mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 20. yılında Alparslan Türkeş'i rahmetle andı.

04.04.2017 - 12:57
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 20. yılı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

DAİMA SAYGIYLA HATIRLAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Milliyetçi Hareket Partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i ebediyete intikalinin 20. yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum.

Merhum Türkeş'i, ömrünü Türkiye'ye ve Türk milletine hizmete adamış bir devlet ve siyaset adamı olarak daima saygıyla hatırlayacağız." ifadelerini kullandı.

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