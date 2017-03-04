taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.722
USD
3,7076
EURO
3,9350
ALTIN
147,27
PETR
55,7300

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım kampanyası duyurusu

Erdoğan, Twitter hesabından Doğu Afrika ve Yemen'de yardıma muhtaçlara yönelik, "İnsanlığın #UmuduOl" yardım kampanyasını duyurdu.

04.03.2017 - 23:44
  1. Haberler
  2. İç Haber

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Türkçe, İngilizce ve Arapça paylaşımlarda bulunan Erdoğan, "Doğu Afrika ülkeleri Somali, Etiyopya, Kenya ve Güney Sudan ile birlikte Yemen'de büyük bir insani kriz riski bulunuyor." ifadesini kullandı.

Kuraklığa bağlı açlık tehdidinin ciddi boyutlara ulaştığı bu ülkelerin yardım çağrılarına asla kayıtsız kalamayacaklarını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak Doğu Afrika ve Yemen'de yardıma muhtaç kardeşlerimize yönelik bir yardım kampanyası başlatıyoruz. İnsanlığın #UmuduOl. Doğu Afrika ya da Yemen yazıp 2868'e SMS gönderin, @TurkKizilayi'nın yardım kampanyasına 10 lira ile destek olun. İnsanlığın #UmuduOl"

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hatay sınırına Suriye rejimine ait savaş uçağı düştü

Hatay sınırına Suriye rejimine ait savaş uçağı düştü

99
MAK Danışmanlık'tan son referandum anketi

MAK Danışmanlık'tan son referandum anketi

217
15 Temmuz'dan yeni görüntü, darbeci alçakların vahşeti

15 Temmuz'dan yeni görüntü, darbeci alçakların vahşeti

103
Başbakan Yıldırım'ın güldüren anısı

Başbakan Yıldırım'ın güldüren anısı

98
Deniz Baykal Almanya'daki toplantısını iptal etti

Deniz Baykal Almanya'daki toplantısını iptal etti

492
Biriktirdiği porno dergiler ölümüne neden oldu

Biriktirdiği porno dergiler ölümüne neden oldu

63
Donald Trump'tan Demokratlara fotoğraflı yanıt

Donald Trump'tan Demokratlara fotoğraflı yanıt

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM