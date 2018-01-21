Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Bursa İl Kadın Kolları Kongresi öncesinde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını dinleyen Bursalılar büyük bir kalabalık oluşturmasına rağmen sayı her geçen dakika biraz daha arttı.

"YENİ BİR BURSA MI DOĞDU?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalabalık bir grubun daha yaklaştığını görünce "Maşallah... Yeni bir Bursa mı doğdu? Bak daha hala geliyorlar... Emniyet güçleri, lütfen oradaki kardeşlerimizi de bırakın onlar da gelsinler. Onlar da bu heyecanı yaşasınlar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bursa'da dev kalabalık karşıladı VİDEO