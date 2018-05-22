Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 günlük kampanya programı

24 Mayıs Perşembe günü, Ankara Spor Salonu’nda seçim beyannamesinin ardından milletvekillerini kamuoyuna tanıtacak olan Erdoğan, hafta sonu mitinglerine başlayacak.

30 GÜNDE 30 BÜYÜK ŞEHİR

Erdoğan, seçimlere kadar geçecek 30 günlük sürede 30 büyük şehrin dışında kritik önemdeki bazı illeri de ziyaret edecek.

Bu illerin ağırlıkla HDP’ye oy veren Kürt seçmenin olduğu Doğu ve Güneydoğu’daki şehirler olduğu belirtiliyor.

ERDOĞAN, BAYRAM HARİÇ HEP SAHADA

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre; Erdoğan’ın mitingler için haftada 3-4 gününü Ankara dışında geçirmesi planlanıyor.

Erdoğan, Ankara’daki devlet işleri dışında seçime kadar zamanının büyük bölümünü sahada geçirecek, bazı günler iki şehirde birden miting yapacak.

HER HAFTA 10 KENTE GİDECEK

Cuma, cumartesi ve pazar günleri ağırlıklı olmak üzere her hafta 10 şehri ziyaret edecek olan Erdoğan, Ramazan Bayramı’na kadar Ankara ve gittiği şehirlerde iftar programlarına katılacak.

SON İKİ HAFTADA TELEVİZYONLARA ÇIKACAK

Ramazan Bayramı’ndaki üç günlük sürede seçim mitinglerine ara vermesi planlanan Erdoğan’ın bu süre boyunca televizyon programlarına katılması için çalışmalar yürütülüyor.

Erdoğan’ın özellikle son iki haftada televizyon programlarına ağırlık vererek 24 Haziran’a yönelik mesajlarını ulaştırması öngörülüyor.