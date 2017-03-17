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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Merkel'den yanıt

Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi hakkında PKK'yı desteklediği yolundaki suçlamasının absürt olduğunu söyledi.

17.03.2017 - 09:44
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Merkel'den yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Merkel'den yanıt

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türk bakanlara Almanya ve Hollanda'da referandum kampanyası yapma izni verilmemesinin ardından yaptığı sert eleştiriler üzerine açıklamada bulundu.

"PKK'YI DESTEKLEDİĞİM SUÇLAMASI ABSÜRT"

Alman gazete Saarbruecker Zeitung'a konuşan Merkel, Erdoğan'ın bu hafta, kendisinin PKK'yı desteklediği yolundaki suçlamasının absürt olduğunu söyledi.

"PROVOKASYON YARIŞINDA YER ALMAYA NİYETİM YOK"

Erdoğan'ın Hollanda'ya yönelik açıklamalarına değinen Merkel, "Bu provokasyon yarışında yer almaya niyetim yok. Hakaretlerin sonlanması lazım." dedi.

ERDOĞAN 'FAŞİST' VE 'NAZİ KALINTISI' DEMİŞTİ

Erdoğan, planlanan bazı referandum kampanyalarını iptal etmesinden dolayı Almanya'yı "faşist eylemlerde" bulunmakla suçlarken, Hollanda'nın yasağı sonrası da bu ülkeyi "Nazi kalıntısı" olarak nitelemişti.

"KİMSEYE GELECEK İÇİN AÇIK ÇEK VERMİYORUZ"

Merkel, Almanya'da referandum düzenlemek isteyen Türk siyasetçilerin, kimin hangi nedenle katılacağını açıklamaları gerektiğini ve Alman yasaları ile Alman anayasası ilkelerine uymaları gerektiğini belirtti. Merkel, "Ayrıca olayı her geçen gün yeniden değerlendiriyoruz ve kimseye gelecek için açık çek vermiyoruz." ifadesini kullandı.

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