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Cumhurbaşkanı'ndan PKK/PYD koridoru mesajı

Erdoğan, Afrin ve Menbiç için en ufak bir yanlışa tahammülün olmadığını söyledi.

13.10.2017 - 09:28
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Cumhurbaşkanı'ndan PKK/PYD koridoru mesajı

Cumhurbaşkanı'ndan PKK/PYD koridoru mesajı

Türk Silahlı Kuvvetleri, 8 Ekim'de sınırı geçerek İdlib için keşif çalışmalarına başladı. İdlib'de güvenliği sağlayacak olan Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin operasyonu için de hazırlıklarına devam ediyor.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

İdlib'de halihazırda intikal operasyonu yürütülüyor. Barzani'ye karşı ise Habur'da tatbikat gerçekleştiriliyor fakat Kuzey Suriye'deki PKK/PYD varlığı ile mücadele öncelikler arasında...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan dönüşü gazetecilere yaptığı  açıklamalarla bunu belli etti.

"AFRİN'DE DE EN UFAK BİR YANLIŞA TAHAMMÜLÜMÜZ YOKTUR"

Erdoğan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İdlib'de şu anda bir defa sınırlar, Rusya ve Türkiye tarafından Astana'da belirlendiği gibi güvence altında. Menbiç ile ilgili gerekirse orada da adımlar atılacaktır. Afrin'de de en ufak bir yanlışa tahammülümüz yoktur."

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