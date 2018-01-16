Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin operasyonu mesajı

FOX TV ekranlarında yayınlanan Bizim Hikaye dizisinin çekildiği alanda kamyon devrildi ve bir kişi hayatını kaybetti.

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Google'ın en şanslı çalışanları

Google'da çalışmak kuşkusuz pek çok kişinin hayali ancak Zoogler olarak adlandırılan Google çalışanları pek çok kişinin hayalini süsleyen olanaklara sahip.