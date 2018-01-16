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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin operasyonu mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin operasyonunun Suriyeli muhaliflerle yapılacağını açıkladı.

Haber Merkezi | 16.01.2018 - 12:48..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin operasyonu mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Afrin’e yönelik operasyon hakkında konuştu.

AFRİN OPERASYONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin operasyonunu Suriyeli muhaliflerle yapacağız. Savaş stratejisinde geceler sayısızdır." ifadelerini kullandı.

TRUMP'LA GÖRÜŞME

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine ilişkin soruya ise "Trump'ı aramayı düşünmüyorum." yanıtını verirken "Putin'le görüşmeler sürüyor." dedi.

AYM'NİN HAK İHLALİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararı ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gerekenler söylendi, ben değerlendirme yapmayacağım." dedi.

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