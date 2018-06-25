24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, YSK'nın açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre salt çoğunluğu alarak bir kez daha seçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim zaferinin ardından Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar:

"SADECE ALLAH'IN HUZURUNDA EĞİLDİK"

"Sevgili milletim değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Hiç endişeniz olmasın, beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik. Sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması VİDEO



"KÜÇÜK EVLADIMIZ İSTANBUL'DA KAZA GEÇİRDİĞİ İÇİN GEÇ KALDIK"

Aslında biraz da erken saatlerde sizlerle birlikte olacaktım ancak İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı konutunda yaşanan elim bir kazada küçük bir evladımız ağır bir yaralanma geçirdik. Onu hem hastanede hem ameliyata girinceye kadar, doktorlarla hasbihal ettim, aileyle bir arada oldum sonra da izinlerini alarak Ankara'ya geldim. Gereken müdahaleler yapılıyor, şu anda ameliyattalar. Rabbimin bu evladımıza şafi ismi şerifiyle muamele etmesi için sizlerden de dua istiyorum.

"SİZLER BU ŞARKI BURADA BİZDE BİTMEZ DEDİNİZ"

Coşkunuz, desteğiniz, sevginiz için havalimanından buraya yol boyu binlerce kardeşimin karşılama töreni sebebiyle her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Sizler, 3 Kasım 2002 seçimlerinde yanımızdaydınız, bizi iktidara taşıdınız. Durmak yok, yola devam dediniz.Bu şarkı burada bitmez dediniz.

"2007'DE, 2011'DE GEZİ'DE 17-25 ARALIK'TA YANIMIZDAYDINIZ"

Sizler 22 Temmuz 2007 seçimlerinde yanımızdaydınız, vesayete karşı hep birlikte mücadele ettik. Sizler 12 Haziran 2011 seçimlerinde yanımızdaydınız, ülkemize hep birlikte çağ atlattık. Sizler Gezi olaylarında, 17-25 Aralık darbe girişiminde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yanımızdaydınız. Vandallara ve ihanet çetelerine hep birlikte karşı koyduk.

"FETÖ İHANET ÇETESİNE SOKAKLARI DAR ETTİK"

Sizler 15 Temmuz ihanet girişiminde de bizlerin yanındaydınız. Nerede bir darbeci varsa hepsinin karşısında oldunuz. FETÖ ihanet çetesine ve onlarla birlikte hareket edenlere sokakları hep birlikte dar ettik. Ülkemizi, bayrağımızı, ezanımızı, özgürlüğümüzü, namusumuzu darbecilerin pençesinden hep birlikte kurtardık.





"ABD'DEKİ OYLAR ANA MUHALEFETE GİTTİ"

Nereye kaçtılar, Amerika'ya. Şimdi, ölçüye bakıyorum Amerika'daki oylara bakıyorum. Oradaki oylarda, oradan ana muhalefete oy gitmiş.

"TÜM VATANDAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Kardeşlerim bu seçimin galibi milli iradedir, milletimizin kendisidir. Bu seçimin galibi 81 milyon vatandaşımızın her bir ferdidir. Türk siyasi tarihinin en yüksek katılımlı serbest seçiminde sandığa giderek bu demokrasi şölenine katılan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.

"TÜRK MİLLETİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE VERDİĞİ ÖNEMİ GÖSTERDİ"

Asırlar sizi çok farklı anacak. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde seçimler bizdekinin yarısını bile bulmayan katılımlarla yapılıyor. Türk milleti sandığa tezahür ettirdiği iradesine sahip çıkarak. Demokrasiye ve onun ayrılmaz bir parçası olan haklarına ve özgürlüklerine ne kadar önem verdiğini bu seçimde tekrar göstermiştir.

"24 HAZİRAN GECESİ SABAHINDAN DAHA FAZLA GÜVENLE TAMAMLANACAK"

Dün darbecilerin tanklarını, toplarını, uçaklarını, helikopterlerini, silahlarını çıplak elleriyle durduran bu millet, bugün aynı ellerle istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır. Türkiye 24 Haziran gecesini, geleceğine bu sabah olduğundan çok daha fazla güvenle bakarak tamamlayacaktır.





"ŞAHSIMA GÜVENENLERE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

İşte YSK Başkanı az önce bu seçimin galibini salt çoğunlukla Erdoğan olduğunu açıklamıştır.Bildiğiniz gibi arkadaşımızla (Muharrem İnce)aramızdaki fark, 20 puanın üzerinde. Şahsıma, ittifakıma ve partime güvenen tüm milletime şükranlarımı sunuyorum.

Cumhur İttifakı'nın bir diğer kanadı olan MHP'nin genel başkanı Sayın Bahçeli'ye ve MHP'nin tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. Aynı şekilde, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun yadigarı Alperenlere teşekkür ediyorum.

Hangi partiye oy vermiş olursa olsun sandığa giderek demokratik hakkını kullanan her vatandaşıma teşekkür ediyorum. Türkiye bu seçimde pek çok yeniliğin yanı sıra partilerin ittifak tecrübesini de yaşamıştır.Görüldüğü gibi bu hem partiler hem de ülkemiz açısından hayırlı bir tecrübe olmuştur. Seçimlerde hem şahsımızın adaylığı hem milletvekili adaylarımız için çalışan AK Partimizin genel merkezinden sandık müşahitlerine kadar tüm mensuplarına teşekkür ediyorum.

"MİLLETİMİZİN PARTİMİZE VERDİĞİ MESAJI ALDIK"

Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık. Önümüzdeki dönem milletimizin karşısına tüm bu eksiklikleri tamamlayarak çıkacağımıza emin olunuz. AK Parti'yi milletimizle kurduk ve bu günlere milletimizle getirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan özeleştiri yaptı VİDEO



"YARINDAN İTİBAREN KOŞTURMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

Hemen yarından itibaren milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için koşturmaya başlıyoruz.Yeni sistemle ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamlamıştık. TV'lerde takip ettiniz, Meclis toplanıp Cumhurbaşkanlığı yeminimizi yapana kadar bu çalışmaları tekrar gözden geçirecek ve kemale erdireceğiz. Kardeşlerim, yemin töreninin hemen ardından da bakanlarımızı, bürokratlarımızı belirleyip programımızı uygulamaya başlayacağız. Türkiye'nin kaybedecek tek bir anının olmadığı bilinciyle gece gündüz çalışacağız.

"MİLLETİMİZ KAVGADAN YANA DEĞİL, HİZMETTEN YANA OLMUŞTUR"

Türkiye bir demokrasi imtihanını daha tüm dünyaya örnek olacak şekilde geride bırakmıştır. Milletimiz 16 yıldır olduğu gibi bugün de kavgadan değil hizmetten yana kullanmıştır.

"HİZMET SİYASETİ KAZANDI"

Kazanan hizmet siyaseti olmuştur, kazanan milli iradenin üstünlüğü olmuştur. Kazanan Türk milleti olmuştur. Kazanan bölgemizdeki tüm mağdurlar olmuştur. Kazanan dünyadaki tüm mazlumlar olmuştur.Bizlere bugünleri gösteren rabbimize hamdediyorum.





"BAYRAĞIMIZ ÇOK DAHA NAZLI DALGALANACAK"

Sandıkta bize verdiğiniz güçle ülkemizi 2023 hedeflerine inşallah hep birlikte taşıyacağız. Ülkemizin uluslararası alandaki itibarını çok daha yükseklere çıkaracağız, bayrağımız çok daha nazlı dalgalanacak. Ezanlarımız çok daha huşuyla okunacak. Rabiamızı çok daha gür bir sesle ifade edeceğiz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.

Bunun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep beraber kardeş olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız.

"TÜRKİYE TERCİHLERİNİ 2023 HEDEFLERİNDEN YANA KULLANMIŞTIR"

Kardeşlerim, Türkiye tercihini demokrasisine, hak ve özgürlüklerine sahip çıkmaktan, reformlarını devam ettirmekten yana kullanmıştır. Türkiye tercihini büyümeden, gelişmeden, yatırımdan, zenginleşmeden, her alanda dünyanın itibarlı, onurlu, sözü geçen bir ülkesi olmaktan yana kullanmıştır. Türkiye tercihini 2023 hedeflerinden, 2053 ve 2071 vizyonundan yana kullanmıştır. Türkiye tercihini PKK'dan FETÖ'den tüm terör örgütleriyle mücadele etmekten yana kullanmıştır.

"BU SONUÇLAR DİM DİK DURACAĞIMIZIN İFADESİDİR"

Bu sonuçlar aynı zamanda Türkiye'nin, dünyanın neresinde olursa olsun tüm mazlumların elinden tutacağının ifadesi olmuştur. Bu sonuçlar aynı zamanda ülkemize kem gözle bakan, terör örgütlerinden küresel çıkar çevrelerine kadar herkesin karşısında dim dik durulacağının ifadesidir.

"ŞU GÜZEL MANZARA İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Milletimiz bu sonuçlarla o kadar çevreye o kadar çok mesaj vermiştir ki dünyanın tüm siyaset bilimcileri yıllarca bir araya gelip çalışsa yine de bunu zor çözebilir. Yine söylüyorum, böyle bir milletin evladı olmaktan ne kadar hamd etsem azdır. Şu güzel manzara için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Sonuçların demokrasimize, milletimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."

