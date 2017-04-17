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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe konuşması

Külliye'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte bunlar gezici, tencere tava hep aynı hava devam ediyorlar." dedi.

17.04.2017 - 19:47
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen vatandaşlara hitap etti.

"TENCERE TAVA HEP AYNI HAVA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan referandum sonrası tencere tavayla protesto edenlerle ilgili, "Şimdi gazete ilanları gördüm. Baktım ki tencere tavacılar çıkmış ortaya. Neymiş, onlar da 'Hayır'ı kutluyorlarmış. Yahu galibiyetin mutluluğunu biliyoruz da, galibiyetin eğlenmesini biliyoruz da, mağlubiyetin nasıl kutlandığını şimdi öğreniyoruz. İşte bunlar Gezici, tencere tava hep aynı hava devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Anayasa değişikliği ile milletimiz yeni bir yönetim sistemine, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçme kararını vermiş oldu. Bundan rahatsız olanlar olacak. Onları biliyorsunuz zaten. Türkiye artık seçimlerden sonra yaşadığı belirsizlikleri geride bıraktı. Önümüzdeki ilk seçimlerden itibaren Kasım 2019, onun önünde Mart 2019 yerel seçimler. Artık karar milletin.

"İDAM İÇİN DE OYLAMA YAPARIZ"

"Sayın Devlet Bahçeli 'idama Evet derim' diyor, Sayın Yıldırım'ın da böyle dediğine inanıyorum, fakat Sayın Kılıçdaroğlu da 'Evet' diyor. Parlamentodan geçti, benim önüme geldi, ben bunu onaylarım. Bir halkoylaması da idam için yaparız.

"YENİ SİSTEMDE KAZANAN HEM ÜLKE, HEM MİLLET"

"Önümüzdeki ilk seçimlerden itibaren hükümeti sandıkta doğrudan milletimizin yarısından fazlasının desteği ile işbaşına gelecek cumhurbaşkanı, yüzde 50+1, hükümetini kuracak ve icraata başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin her halde kazananı milletimiz, ülkemiz olmuştur. Bu yeni sistemin yürürlüğe gireceği ilk seçimlere kadar hem ülke, hem yönetim olarak yapmamız gereken pek çok iş var. Meclisimiz gereken uyum kanunlarını çıkartacak.

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