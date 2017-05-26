Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel ziyareti olumlu geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de AB Konseyi Başkanı Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Juncker ile bir araya geldi.

Referandum sürecinde Türkiye'ye karşı tehditvari açıklamalar yapan AB yetkilileri, Erdoğan ile yapılan görüşmede işbirliğine devam mesajları verdi.

İLİŞKİLER YENİDEN CANLANSIN

Daha önce Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alınmasının mümkün olmadığını söyleyen uncker, bu sözlerini yineleyemedi.

Komisyon Başkanı Juncker, Türkiye ile ilişkilerin yeniden canlandırılması gerektiğini ifade etti.

19 AY SONRA İLK GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 ay sonra Avrupalı liderlerle bir araya geldiği zirvede, mülteci anlaşması da gündeme geldi.

AB: İŞBİRLİĞİ BOZULMASIN

AB Konseyi Başkanı Tusk, görüşmelere ilişkin "İşbirliği içinde olunması gerektiğini görüştük" diye konuştu.