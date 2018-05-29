Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çorlu Mitingi konuşması

24 Haziran 2018'deki cumhurbaşkanı ve millletvekili seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Çorlu'da konuştu.

"İNCE İNCE ANLATACAĞIZ"

Erdoğan, Muharrem İnce'nin proje açıklamalarını hedef alıp soyadı göndermesiyle esprili bir şekilde takıldı ve şunları söyledi: "Bir Cumhurbaşkanı adayı havalimanıyla falan uğraşmam diyor. Sen neyle uğraşırsın? Ben ekonomistim. Kaynakları çeşitlendireceksin. Anlaşılan o ki İnce bu işleri bilmiyor, ona ince ince anlatacağız."