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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin'e gitmek istediğini söyleyen esnafa "Kemal'in takımı dışında" herkesin götürüleceğini ifade etti.

Haber Merkezi | 12.02.2018 - 16:33..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara İskitler güzergahında yer alan araç lastiği satan bir iş yerine konuk oldu.

Erdoğan burada iş yeri sahibi ve çalışanlarıyla bir süre sohbet etti ve birlikte çay içti.

"BİZİ DE AFRİN'E GÖTÜR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başına toplanan esnaf "Bizi de Afrin'e götür", "Hazırız başkanım", "Askerlerimize gece gündüz dua ediyoruz." dedi.

"BU KEMAL'İN TAKIMI BİR YANA..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Afrin'e girmeyelim" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastederek esnafa şu yanıtı verdi: "Bu Kemal'in takım bir yana, geri kalan herkesi Afrin'e götüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf ziyareti VİDEO

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