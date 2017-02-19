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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantep'te istihdam vurgusu

Gaziantep'te 15 bin kişinin istihdam edileceğini açıklayan Cumhurbaşkanı, söz verip de yerine getirmeyenleri ifşa edeceğini söyledi.

19.02.2017 - 13:53
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantep'te istihdam vurgusu

Cumhuırbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde, TOBB Ekonomi Şurası'ndaönemli grupların patronlarına seslenerek istihdam çağrısı yapmıştı. Erdoğan "Bu seferberlikle işsizliği gümbür gümbür çökerteceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın bu istihdam seferberliği çağrısına bir çok kesimden olumlu yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantep'te istihdam vurgusu

GAZİANTEP'TE 15 BİN İSTİHDAM

Gaziantep'te toplu açılış töreninde yaptığı konuşmasında konuya değinen Erdoğan, Gaziantep'te 15 bin kişinin istihdamla katkı verdiğini belirterek "söz verip de yerine getirmeyeni tüm ülkeye ifşa edeceğini" söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantep'te istihdam vurgusu

Erdoğan şu şekilde konuştu;

"TÜM ÜLKEYE İFŞA EDECEĞİM"

"Bazı yerlerde sıkıntı varken, Gaziantep'teki fabrikalar, işyerleri harıl harıl çalışıyor.

Geçtiğimiz günlerde bir istihdam seferberliği başlattık. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin 15 bin istihdamla katkı verdiğini gördük, çok memnun olduk.

15 bin kişi organize sanayide işbaşı yapacak. Hepsinin de takipçisiyim.

Söz verip de yerine getirmeyeni, tüm ülkeye ifşa edeceğimi belirtmek isterim.

Suriye'deki sıkıntılar sona erdiğinde Gaziantep çok daha büyük atılımın içine girecektir. Şimdiden hazırlığınızı yapın, güzel günler sizleri bekliyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantep'te istihdam vurgusu

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