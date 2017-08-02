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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gol sevinci

Başakşehir'in Club Brugge ile oynadığı maçta Cumhurbaşkanı Erdoğan temsilcimizin attığı gollerde ayağa kalkarak büyük sevinç yaşadı.

02.08.2017 - 22:43
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gol sevinci

Şampiyonlar Ligi'nde 3. tur ön eleme maçında temsilcimiz Başakşehir kendi sahasında Club Brugge'ü ağırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gol sevinci

GÜMÜŞDAĞ İLE BİRLİKTE İZLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da şeref tribününde maçı Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte izledi. Başakşehir maçın ilk dakikalarında golü buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayağa kalkarak büyük sevinç yaşadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gol sevinci

Atılan 2. gol sonrası da ekran başındaki herkes gibi şeref tribününde büyük sevinç yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gol sevinci

Maçın son dakikalarına gelindiğinde ise Cumhurbaşkanı'na sürpriz vardı. Başakşehirli taraftarlar Erdoğan için "Başkomutan"  yazılı dev pankart açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gol sevinci

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