Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gümülcine konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Trakya'da ayrımcılık olduğunu, oradaki halka gerekli destek verilmediğini düşündüğünü ve bu sebeple gezisinde Batı Trakya’ya da yer vermekten mutluluk duyduğunu söylemişti.

Bugün Batı Trakya ziyareti gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümülcine ilçesinde sevgi seliyle karşılaştı. Cunhurbaşkanı, burada vatandaşları selamladı ardından Kırmahalle Camii'ne gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Kırmahalle Camisi'nde kıldı, Celal Bayar Azınlık Ortaokul ve Lisesi'ni ziyaret etti.

Erdoğan ziyaretlerinin ardından burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"DAHA ÖNCE BAŞBAKAN OLARAK GELDİM"

"Daha önce Başbakan olarak geldim, şimdi de Cumhurbaşkanı olarak buraya gelmek tekrar bana nasip oldu. Tabi siz soydaşlarımla bir arada olmak benim için gerçekten çok ama çok anlamlı. Sizler burada özellikle topraklarınızda, kimliğinizde, kişiliğinizde bir varlık mücadelesini verdiniz. Sizleri bundan dolayı kutluyorum, tebrik ediyorum.

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"SİZLERİN SORUNLARINI DİLE GETİRMESİ LAZIM"

Dün Sayın Cumhurbaşkanı ile ikili heyetler arası güzel görüşmelerimiz oldu. Daha sonra sayın Başbakan ile aynı şekilde ikili ve heyetler arası güzel görüşmelerimiz oldu. Akşam sayın cumhurbaşkanının onurumuza verdiği yemekte bir arada olduk. Temennim şudur, bizler büyüklerimizin ifadesiyle hep komşu diye tanımladık. Yunanistan bize komşu, Türkiye Yunanistan’a komşu. Türkiye ile Yunanistan arasında bu sıkıntıların aşılması, 150 bine yakın soydaşımız var burada. Siz soydaşlarımız Türkiye – Yunanistan arasında birer köprüsünüz, biz sizi böyle görüyoruz. Şu anda parlamentoda 4 milletvekilimiz var, 3+1. Bu dört milletvekilimizin parlamentoda çok şeyler yapması gerek. Sizlerin sorunlarını dile getirmesi lazım. Orada bazı adımların atılması lazım.





"DÜN BAZI SORUNLARI DİLE GETİRDİM"

Ben dün bazı sorunları dile getirdim, belki izlemişsinizdir. Temennim odur ki gerek sayın cumhurbaşkanı, gerekse sayın başbakan bu sorunları da bir an önce çözmek suretiyle bütün bölgedeki soydaşlarımızın da ister Türk, ister Pomak olsun hep birlikte bu sorunların giderilmesi bence Yunanistan’daki birliği beraberliği dayanışmayı çok daha güçlendirecektir.

"ÜLKEMDEKİ RUM VATANDAŞLARLA BİR SORUN YOK"

Ülkemdeki Rum vatandaşlarla bir sorun yok. Örneğin daha önce el konulmuş olan, Rum vatandaşlarımıza ait gayrimenkullere yönelik onları iadeleri istikamette yasa çıkararak kah bedelleri ödendi, kah bunların teslimi yapıldı. Bütün bu gayrimenkuller hak sahibinindir dedik verdik. Şunu söylemem lazım. İnancına güvenen, inanç hürriyetinden korkmaz.

AB içerisinde Yunanistan’ın destekleri var. Aynı şekilde NATO’da da biz Yunanistan bir ara çıkmıştı, ondan sonra biz destekledik ve tekrar NATO’ya Yunanistan kabul oldu. Bu dayanışmamızı geliştirmemiz lazım. Bunda bir engel olduğunu görmüyorum. İşte şu anda burada sevgili vatandaşlarımızın, gençlerin dayanışması birliği beraberliği çok önemli.

Gençler size tavsiyem şu. Bir, İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif’ten. “İhtiyar amcanı dinler misin, oğlum? Ne büyük söyle, ne çok söyle; yiğit işde gerek. Lafı bol, karnı geniş soyları taklid etme; Sözü sağlam, özü sağlam, adam ol, ırkına çek.” Şimdi de ben kendi tavsiyemi yapıyorum: Oku, düşün, uygula, neticelendir."