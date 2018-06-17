Geçtiğimiz günlerde Sapanca'da bir köpeğin ayaklarının kesilmesi yada kopması sonucu ölmesi ülkeyi derinden sarsarken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, eşi Esra Albayrak'ın babası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir videosunu yayınlayarak hayvan hassasiyetine değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayvan sevgisi VİDEO

Bakan Albayrak'ın geçtiğimiz yıl kaydedildiğini belirttiği videoda; Cumhurbaşkanı, bahçede karşılaştığı sevimli köpek Çiko'yu beslemek istiyor. Çiko için sadece bir salatalık gelince "Bu kadar mı" diye soran Cumhurbaşkanı, o salatalığın da soğuk olması karşısında çareyi, salatalığı avucunun içinde ısıtmakta buldu.