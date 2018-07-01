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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefi yerel seçimler

Parti kurmaylarıyla yaptığı toplantıda yerel seçimlerin önemine dikkat çeken Erdoğan, seçim havasından çıkılmamasını istedi.

Haber Merkezi | 01.07.2018 - 07:16..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefi yerel seçimler

Türkiye, 24 Haziran'da sandık başına giderek tercihini yaptı.

Milletin tercihi Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı'ndan yana oldu.

Türkiye'nin önünde şimdi de yerel seçimler var.

TEŞKİLATA UYARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere düzenlenen toplantıda AK Parti teşkilatına uyarılarda bulundu.

Teşkilatın seçim havasından çıkmaması gerektiğini belirten Erdoğan, yerel seçimlere sıkı bir şekilde hazırlanılmasına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefi yerel seçimler

"VATANDAŞIN SEVDİĞİ ADAYLARI BULACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK toplantısında şunları söyledi: "Seçimlerde verilen mesajı iyi değerlendirip yolumuza devam edeceğiz. Seçim atmosferinden çıktık diye durmayacağız, tam tersine hazır seçim atmosferi varken, yerel seçimlere hazırlanacağız. Bu aşamada, yerel seçimlerde halkın tercih edeceği, vatandaşın sevdiği adayları bulmaya çalışacağız. Hızla yerel seçimlere odaklanacağız. 24 Haziran seçimlerinde sandıktan çıkan mesajın gereğini yapıp yerel seçimlere gideceğiz. Kongreyi de o yüzden erkene alıyoruz zaten."

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