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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam yanıtı: Yavaş yavaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya Köşkü çıkışında hayvan hakları yasası ve idam cezası konusundaki beklentisini dile getiren bir kadına “Yavaş yavaş, Anayasa kararı gerekiyor” yanıtını verdi.

Haber Merkezi | 04.07.2018 - 09:03..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam yanıtı: Yavaş yavaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan’la birlikte Ankara’ya gitmek için Atatürk Havalimanı’na doğru hareket etti.

HAYVAN HAKLARI YASASI VE İDAM CEZASI

Sarıyer Hacıosman’da kendisine el sallayanları görünce makam aracını durdurup kendisine el uzatanlarla tokalaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kadın, "hayvan hakları yasası ve idam cezası" konusundaki beklentisini dile getirdi.

"İDAM CEZASI İÇİN ANAYASA KARARI GEREKİYOR"

"Yavaş, yavaş" yanıtını veren Erdoğan, "Hayvan hakları zaten gündemde de, idam cezası tabii biraz daha zor. Anayasa kararı gerekiyor." diye konuştu.

Kalabalık içinde 15 Temmuz gazisinin yakınını gören Erdoğan, hatır sordu. Erdoğan, "Allah sizi düşmanlardan korusun" sözlerine de "Amin" diyerek karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam yanıtı: Yavaş yavaş ViDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam yanıtı: Yavaş yavaş

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