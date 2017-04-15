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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul mesaisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, referanduma 1 gün kala İstanbul'un farklı ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelecek.

15.04.2017 - 11:50
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul mesaisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referanduma 1 gün kala İstanbul mitinglerine başladı.

1 GÜNDE 4 MİTİNG

İlk durağı Tuzla olan Cumhurbaşkanı, ardından Kartal'a, sonra da Ümraniye'ye gidecek. Erdoğan'ın son durağı ise Sarıyer olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul mesaisi

KANDİL HAYIR DİYOR, PENSİLVANYA'DAKİ ŞARLATAN HAYIR DİYOR

Erdoğan'ın Tuzla konuşmasından bir kısım;

"Kandil 'hayır' diyorsa, bölücü başının olduğu İmralı 'hayır' diyorsa, Pensilvanya'daki şarlatan 'hayır' diyorsa demek istikametimiz doğru değil mi? Yarın bir de sandıktan Allah'ın izniyle evetler patladığı zaman ne olacağını düşünün.

YARIN AKŞAM BU MİLLET KENDİ BAYRAMINI YAPACAK

Yarın akşam inşallah bu millet kendi bayramını yapacak. Bazıları şöyle diyor, 'evet' diyen de 'hayır' diyen de, kardeşim 'hayır' diyeni anlayışla karşılarım ama evetle hayırı aynı kefeye koyamam, aynı kefede, aynı torbada nasıl durur, olur mu böyle bir şey? Anlayışla karşılarız o ayrı mesele. Niye? Demokrasi bu. Ama eğer hepsini aynı yerde tartacak olursak neden bu kadar mücadele veriyoruz ki? Değil mi?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul mesaisi

SON ANKETLER

TRT canlı yayınında referandum anketlerine ilişkin konuşan Erdoğan, "Şu an itibarıyla tüm araştırma gruplarından bize gelenler, hepsi de hemen hemen olumsuzu hiç yok, hepsi 'evet' istikametinde. Ama bakıyorsunuz aralarında birer, ikişer, üçer puan var. Bunların içerisinde açık ara olanlar da var. Pazar günü öyle zannediyorum ki, çok çok farklı bir netice de 'evet' lehinde gelebilir. 'Evet' lehinde çıkacak olan bu netice, milli iradenin bu yeni yönetim sistemini ne denli benimsediğini de ortaya koyacaktır. Oran, 55'in altında gösterenler de var, 55-60 aralığında gösterenler de var." demişti.

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