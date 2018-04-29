"DERT YİNE İDEOLOJİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Üniversitesi'nin ikiye bölünmesi kararının ardından gelen sorulara yanıt verdi.

Öğrenci sayısının 105 bine ulaşması nedeniyle kalitenin düştüğünü söyleyen Erdoğan, "Dert yine ideolojik. Efendim bunlar da işte bizim camiadan.' Kusura bakmasınlar, bizim camia, şu camia, bu camia diye bir şey yok. Her şeyde ideolojik yaklaşımdan uzak, dürüst olacağız. Biz nitelik mi arayacağız, yoksa nicelik mi arayacağız, biz buna bakıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Üniversitesi yanıtı

Erdoğan devamında şöyle konuştu:

ÖĞRENCİ SAYISI 105 BİNE ULAŞTI

"İstanbul Üniversitesi niye ikiye bölünüyor. Bunun üzerrinde durmamız lazım. Öğrenci sayısı itibariyle nicelik, nitelik bunu yakalamamız lazım. İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci sayısı 105 bine ulaşmış durumda. Burada kalite düşüyor. Biz İstanbul Üniversitesi markasını ortadan kaldırıyor muyuz? Hayır böyle bir şey yok. Önce İbn-i Sina konusu geldi, arkadaşlar müzakere ettik. Tamam İbn-i Sina'yı kaldıralım. Şimdi İstanbul Üniversitesi olacak, bir de İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi olacak."