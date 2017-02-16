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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabe ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan'da Kabe'yi ziyaret ederek umre yaptı.

16.02.2017 - 09:22
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Medine'de Hazreti Muhammed'in kabrinin de bulunduğu Mescid-i Nebevi'yi ziyaretinin ardından Cidde Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na özel uçak "TUR" ile gitti.

UMRE YAPTI

Umre ibadeti için karayoluyla Mekke'ye geçen Erdoğan, gece saatlerinde Mescid-i Haram'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabe ziyareti

Erdoğan ve beraberindeki heyet, Kabe'de önce umre tavafını yaptı, daha sonra ise Merve ve Safa tepeleri arasında umre sa'yını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan da umre yaptı.

Umre ziyaretini tamamlayan Erdoğan, daha sonra Suudi Arabistan Kraliyet Konukevi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabe ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabe ziyareti

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