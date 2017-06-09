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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kara kaplı defteri geri döndü

Yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Cumuhurbaşkanı Erdoğan, kara kaplı ajandasını yanından ayırmıyor.

09.06.2017 - 04:39
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kara kaplı defteri geri döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kara kaplı defteri geri döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakanlığı döneminde bütün notlarını kara kaplı ajandasına yazıyordu. 30 ay sonra parti toplantılarına katılınca kara kaplı defter de geri döndü.

Erdoğan, kara kaplı defteri MKYK ve MYK toplantılarına götürüyor. Defter önceki günkü MYK toplantısında da yerini aldı.

VEKİLLERİN PERFORMANSINI NOT ALIYOR

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, vekillerin performansını, teşkilatlarla ilişkilerini ve verdiği talimatları tek tek deftere işliyor.

Aday belirleme sürecinde kara kaplı defteri açan Erdoğan, aldığı notlar çerçevesinde vekillerin performans durumunu kontrol ederek son kararını veriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kara kaplı defteri geri döndü

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