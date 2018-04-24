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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na Osmanlı tepkisi

Kılıçdaroğlu Osmanlı devletinin Türmenlere zulmettiğini söylemiş bu sözlerinin ardından tepki çekmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun mezhepçi saplantıları olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 24.04.2018 - 12:13..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na Osmanlı tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı'nın yörüklere zulmettiğini savunmasına ateş püskürdü.

Kılıçdaroğlu'nun mezhepçi saplantılarına yenik düşerek Osmanlı'ya iftira attığını söyleyen Erdoğan "Bu ne edep dışı bir yaklaşımdır." dedi.

Erdoğan sözlerinin devamında şunları söyledi:

MİLLETİMİZDEN NE KADAR UZAK OLDUĞUNU GÖRMÜŞ OLDUK

"Osmanlı'yı, kurucu unsuru olan Yörüklere, Türkmenlere zulmetle itham eden bu zatın gönül dünyasının milletimizden ne kadar uzak olduğunu bu vesileyle bir kez daha görmüş olduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na Osmanlı tepkisi ViDEO

HADDİNİ BİLECEKSİN

Bir defa haddini bileceksin, Sultan Abdülhamid'in kendi kapısını teslim ettiği insanlar bu insanlardı. Kendi can güvenliğini bunlara teslim ettiği halde sen nasıl oluyor da yörüklerden veya obalardan Osmanlı'yı koparmaya çalışıyorsun.

Bizim ecdadımız bırak Yörüklere zulmetmeyi, Afrika'nın içlerinden Avrupa'ya kadar zulüm görenlere yardım etmeyi kendine bir görev bilmiştir. Bu zatın iflah olmayacağı artık anlaşılmıştır.

BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ 24 HAZİRAN'DA GÖRECEĞİZ

Ermeni çetecilerden FETÖ'cülere kadar Türkiye'yi karalamak isteyen kesimlerle aynı dili kullanan bu zatın, tabi yüreği yeterse, boyunun ölçüsünü 24 Haziran'da göreceğiz.

Dün Meclis'te tüm Türkiye'nin gözü önünde yaşanan hadiselerin takdirini ben milletime bırakıyorum.

Sadece dünkü görüntünün bile Türkiye'nin yönetim sisteminde değişikliğe gitmesinin ne kadar isabetli olduğunu ispatladığını düşünüyorum.

BAY KEMAL GEL ADAY OL

Bay Kemal, niye sağda solda arıyorsun ya, vakit kaybetme bak, bir genel başkana da yakışır aday olmak gel aday ol.

Hiç vakit kaybetme ve yola erken çık, aday ol. Yasama ile yürütmenin birbirinden ayrılmasının, bu tür tartışmaların milletimize olan faturalarından kurtulmanın da bir yolu olacak."

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