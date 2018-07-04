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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatası Meclis'te

YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a takdim etti.

AA | 04.07.2018 - 20:03..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatası Meclis'te

Güven, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiğine ilişkin "24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 13. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir" yazan mazbatayı Kahraman'a teslim etti.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN İLK DÖNEMİ"

TBMM Başkanı Kahraman, Anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sistemde ilk cumhurbaşkanı olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın ilk dönemi oluyor. Kendisine başarılar dileğimizi arz edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatası Meclis'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatası Meclis'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatası Meclis'te


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