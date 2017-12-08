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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketi Rize'de Kudüs yürüyüşü

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’de de cuma namazı sonrasında protesto edildi.

İHA | 08.12.2017 - 14:57..
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Rize AK Parti İl Başkanlığı ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından organize edilen Kudüs Yürüyüşü cuma namazının ardından Rize Sahil Camii’nde yapılan basın açıklamasının ardından gerçekleştirildi.

Basın açıklaması AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yunus Çoruh tarafından okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketi Rize'de Kudüs yürüyüşü

"ABD, YERYÜZÜNÜ ATEŞ ATMAK NİYETİNDE"

Çoruh Konuşmasında, "ABD’nin Kudüs’te büyükelçilik açma kararı, sorumsuz, hukuksuz; dünyayı terörize etme girişimidir. ABD bütün yeryüzünü ateşe atmaya niyetlenmiştir. Hazreti Ömer efendimizin mirası, Selahattin Eyyübi’nin rüyası, Sultan ll. Abdulhamid Han’ın davası Kudüs için Rize halkı olarak tek vücut olacağız. Müslümanların ilk kıblesine, Resulullah’ın miracına sahip çıkmak; Kudüs’ün dünya müslümanlarının başkenti olduğunu haykırmak için bütün kardeşlerimizi duyarlı olmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Açıklamanın ardından yüzlerce vatandaş ellerindeki dövizlerle beraber Rize Memiş Ağa Parkı’na kadar tekbirlerle yürüdüler.

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