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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı kanunlar yürürlükte

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı 10 kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

18.11.2017 - 06:17
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı kanunlar yürürlükte

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan ve Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer verilen kanunlar şöyle:

"7051 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun,

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı kanunlar yürürlükte

TÜRKİYE - TUNUS ANLAŞMASI

7052 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık ve Su Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun,

7053 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun,

7054 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Orman ve Ormancılık Araştırmaları Alanlarında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun,

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı kanunlar yürürlükte

İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI

7055 sayılı Çiftçilik Amaçlarıyla Beslenen Hayvanların Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun,

7056 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun,

7057 sayılı Havaaraçlarında İşlenen Suçlar ve Diğer Bazı Eylemlere İlişkin Tokyo Sözleşmesini Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun,

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı kanunlar yürürlükte

7058 sayılı Yasa Dışı, Kayıt Dışı ve Düzenlenmemiş Balıkçılığı Önleme, Caydırma ve Ortadan Kaldırmaya Yönelik Liman Devleti Tedbirlerine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun,

7059 sayılı 2001, Gemilerdeki Zararlı Organik Tutunma Önleyici Sistemlerin Kontrolüne İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun,

7060 sayılı Helal Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun"

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