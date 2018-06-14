Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajı

Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların bayramını tebrik etti.

“YENİ YÖNETİM SİSTEMİMİZİN, ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM”

Türkiye’nin; 24 Haziran’da hem Cumhurbaşkanı, hem de Meclis’te görev yapacak 600 milletvekilini seçeceğine işaret ederek, seçimlerin, ülke ve millet için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin 16 Nisan 2017 halk oylamasında kabul ettiği Anayasa değişikliğinin getirdiği yeni yönetim sisteminin, 24 Haziran seçimleriyle birlikte yürürlüğe gireceğine dikkat çekti.

Yeni yönetim sistemiyle birlikte Türkiye’nin; darbelerden cuntalara, vesayetten krizlere kadar kendisine çok pahalıya mal olan ve sürekli sorun üreten bir sistemden kurtulacağı değerlendirmesinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Huzurun, güvenin, istikrarın, kalkınmanın ve demokrasinin teminatı olacağına inandığımız yeni yönetim sistemimizin, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını Rabbimden diliyorum." dedi.

"CUMHURİYET DÖNEMİNDE YAPILANLARIN TAMAMININ ÜZERİNDE HİZMETLERE KAVUŞMUŞ BİR TÜRKİYE VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin geçen 16 yılda hayata geçirdikleri demokratik ve ekonomik atılımlar sayesinde bu seviyelere geldiğini vurgulayarak, "Bugün artık, millî geliri 3,5 kat artmış, eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, ulaşımdan sosyal yardımlara kadar her alanda Cumhuriyet döneminde yapılanların tamamının katbekat üzerinde hizmetlere kavuşmuş bir Türkiye var." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı mesajda şunları kaydetti:

"PKK’dan FETÖ’ye ve DEAŞ’a kadar envai çeşit terör örgütünün ve sırtlarını yasladıkları bir takım güçlerin tüm saldırılarına rağmen, Türkiye bölgesel ve küresel bir güç olma yolunda hızla ilerliyor. Bunun için her fırsatta ‘tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ şiarımızı tekrarlıyoruz. Bunun için tüm vatandaşlarımızı bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya, kardeş olmaya, hep birlikte Türkiye olmaya davet ediyoruz."

BİR MİLYONA YAKIN ŞİRKET ÇALIŞANI KADROYA ALINDI

Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştıracak projeleri ve politikaları hassasiyetle takip ederken, milletin günlük hayatına dokunacak çalışmaları da ihmal etmediklerini sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında biner lira ikramiye verme sözlerini geçen hafta yerine getirdiklerini, taşeron düzenlemesiyle, kamu kuruluşlarında hizmet veren bir milyona yakın şirket çalışanını kadroya aldıklarını hatırlattı.

“ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ İNŞA EDECEK HAZIRLIKLARIMIZI DA SÜRDÜRÜYORUZ”

Her yıl 100 bin üniversite öğrencisi gence yaz tatilinde, eğitim gördükleri şehirlerde sosyal projelerde görev vererek, asgari ücret üzerinden ödeme yapacaklarını da aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha bunlar gibi pek çok düzenlemeyle, milletimizin tüm kesimlerinin refahını artırmanın, sıkıntılarını çözmenin gayreti içindeyiz." diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tabii sadece bunlarla kalmıyoruz. Her alanda yeni projelerle, ülkemizin geleceğini inşa edecek hazırlıklarımızı da sürdürüyoruz. Millet Bahçeleri ve Millet Kıraathaneleri başta olmak üzere, özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın hayat kalitesini yükseltecek projelerimizi hemen uygulamaya başlayacağız. Kanal İstanbul gibi dev projeler de önümüzdeki dönemde gündemimizde olacak. Türkiye’yi 2023 hedeflerine ancak, buna inanmış bir Cumhurbaşkanı ve onunla aynı hedefleri, ideali, hassasiyetleri paylaşan bir Meclis ulaştırabilir. Bunun için tüm vatandaşlarımdan iradelerine sahip çıkmalarını, oylarını sandığa yansıtmalarını bekliyorum.”

Bayram vesilesiyle memleketlerine gidecek vatandaşlara ve şoförlere, trafik kurallarına özellikle uymaları ricasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını şöyle tamamladı: “Rabbimden, sevgi, kardeşlik, muhabbet, kucaklaşma, vuslat günleri olan bayram günlerini, hakkıyla idrak etmenizi diliyorum. Bir kez daha mübarek Ramazan Bayramı’nızı tebrik ediyorum. Kalın sağlıcakla.”