Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandum sonrası ilk sözleri

Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu'nda 'evet' oyu çıkmasının ardından Huber Köşkü'nde açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atı alan Üsküdar'ı geçti VİDEO

Erdoğan'ın sözleri şu şekilde;

"MİLLETİMİZ HÜR İRADESİYLE SANDIĞA GİTTİ"

Bugün yapılan halk oylaması sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Milletimiz bir kez daha gerçekten çok çok müstesna farklı bir olgunluk içinde sandık başına gitmiş, hür iradesiyle TBMM tarafından kabul edilen anayasa değişikliği konusundaki görüşünü ifade etmiştir.

"1 MİLYON 300 BİN FARKLA EVET ÖNDE"

Yaklaşık 25 milyon Evet oyuyla ve 1 milyon 300 bin farkla değişikliğin kabul edildiğini göstermektedir.Öncelikle oyunun rengi ne olursa olsun sandık başına giderek iradesine sahip çıkan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.

"HALK OYLAMASI GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKTIĞIMIZIN GÖSTERGESİ"

Türkiye, milletin tercihlerine, sandıklarına sahip çıktığı mühletçe Allah'ın izniyle önüne gelen her türlü krizi aşacak kaabiliyettedir.Bunu son olarak 15 Temmuz darbe girişiminde net olarak gördük.Halk oylaması, milletimizin geleceğine sahip çıktığının önemli bir göstergesidir.

Erdoğan: 200 yıllık yönetim tartışmasında tarihi karar verildi VİDEO

"200 YILLIK YÖNETİM TARTIŞMASINDA TARİHİ BİR KARAR VERİLDİ"

Türkiye 200 yıllık yönetim tartışmasında tarihi ve milat sayılacak bir karar vermiştir. Bu karar sıradan bir olay değildir.Çok ciddi bir yönetim sistemi üzerindeki dönüşüm kararırın verildiği gündür bugün.

Erdoğan: Sonuçlar ülkemize hayırlı olsun VİDEO

"ZORU BAŞARDIK"

Her zaman olduğu gibi mevcudu savunmak kolay, değişimi savunmak zor olmuştur.Hamd olsun bu zoru başardık ve tarihimizin en önemli yönetim konusunu çözmüştür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür konuşması VİDEO

"YILDIRIM, BAHÇELİ VE DESTİCİ'YE TEŞEKKÜR EDERİM"

Bu konu eskiden beri bana soruluyordu.2015 yılındaki kamuoyu araştırmalarında başkanlık sistemine destek yüzde 25-30 dolaylarındaydı.Bugün yüzde 51 oyla milletimiz karar vermiştir.Yoğun çaba gösteren Başbakan Binali Yıldırım'a, Sayın Bahçeli'ye, Sayın Destici'ye ve bütün kurumlara teşekkür ediyorum.Verilen tüm oylar elbette önemlidir.

Özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki oyların önemini özellikle vurgulamak istiyorum.Güneydoğu'daki tüm illerde 10-20 puan artışlar olduğunu görüyoruz.

HALKLA DA BULUŞTU

Öte yandan Cumhurbaşkanı, gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından Huber Köşkü önünde bekleyen halkla buluşarak şunları söyledi;

"ARTIK PATİNAJ OLMAYACAK"

Bir olduk, iri olduk, diri olduk ve hep birlikte Türkiye olduk. Milletimin nasıl dik durduğunu gördük. Sandıkları siz patlattınız. Batı'ya karşı milletim her zaman dik durdu. Yapacağımız çok işler var ama bu, bizim yola çıkışımızın ilk anı değil. Şimdi vites değiştirerek daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Bunlar bize hep patinaj yaptırdılar, artık Türkiye'nin kitabında patinaj olmayacak.

"ATI ALAN ÜSKÜDAR'I GEÇTİ"

Bugünkü neticeyle dünya yüzde 35,40,50'lerle seçim yapıyor. Bizdeki katılıma bakın, bizde bu rakam 80-90'ları buluyor. Ve bunun yüzde 51 buçuğunu evet aldı. Ve bazı TV'lerde falan, aç tavuk kendini buğday ambarında sanarmış ya. Bu neticeyi küçümsemeye gayret edenler var. Atı alan Üsküdar'ı geçti haberiniz yok.