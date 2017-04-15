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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rizeli vatandaşla referandum sohbeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'de gerçekleştirilen yayının çıkışında vatandaşlarla sohbet etti.

15.04.2017 - 04:08
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rizeli vatandaşla referandum sohbeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT 1 ve TRT Haber canlı yayınında Erhan Çelik'in konuğu oldu. Program bittikten sonra yayının gerçekleştirildiği binadan ayrılırken vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan'ın Rizeli bir vatandaşla diyaloğu gülümsetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rizeli vatandaşla referandum sohbeti-İZLE

Rizeli vatandaş, "Sayın Cumhurbaşkanım yüzde 64 ile Allah'ın izniyle buradayız yine. 64'ün altında kalmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözü kayda aldıklarını belirtti. Ardından "O zaman inşallah ben de hayırlısıyla bir kurban keserim." dedi.

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