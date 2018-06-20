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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da yaptığı konuşmada Kandil operasyonunda lider kadronun toplantı halindeyken vurulduğunu açıkladı.

Haber Merkezi | 20.06.2018 - 15:23..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa konuşması

24 Haziran 2018 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da vatandaşlara hitap ediyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar:

"SURİYELİLERE GÖSTERDİĞİNİZ KARDEŞLİK İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Şanlıurfa ülkemizde en çok Suriyeli sığınmacı barındıran şehir. Gösterdiğinizi kardeşlik için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Çoğu gitti azı kaldı. Urfa sınırının hemen ötesi bir terör örgütünden bir başka terör örgütüne devredildi.

"KANDİL'DE LİDER TAKIMI HALLETTİK"

Amerika ile anlaşarak Münbiç'i güvenlik hale getiriyoruz. Münbiçli Arap kardeşlerim de topraklarına geri dönüyorlar dönecekler. Şu anda Kandil'e biniyoruz. İlk operasyonumuzu 20 uçakla yaptık 10 önemli noktayı Kandil'de vurduk. İkincisinde yine bir operasyon toplantı halinde Kandil'de bunların lider takımını hallettik.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lider takımını hallettik VİDEO

"Ş.URFA'NIN YANINDA FİTNE KAZANLARINI DEVİRECEĞİZ"

Sıra Urfa'nın yanı başındaki yerlere geliyor. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle yakında buraları da teröristlerden arındırıp asli sahibi olan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimize teslim edeceğiz. Şanlıurfa'nın yanı başındaki fitne kazanlarını devireceğimiz günler de yakındır. Birileri umudunu kendilerine asla uzanmayacak ellere sarılmaya bağlamış olabilir. Onların gittiği yoldan biz geleli çok oldu. Biz bu meselenin çözümünün sahada var olmaktan geçtiğini biliyoruz. Onun için de size ona buna el uzatmayı değil, sınırın öte yanını kendi gücümüzle güvenli hale getirmeyi taahhüt ediyoruz."

SURUÇ'TAKİ SALDIRI

Suruç'taki hadise güvenlik güçlerimiz ve savcılığımızca soruşturuluyor. Her şey ortaya çıkartılacak ve suçlular adelet önünde hesap verecek"

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