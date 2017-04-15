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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son durağı Sarıyer oldu

Yoğun bir şekilde referandum çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı, son kez Sarıyer'de vatandaşlara hitap etti.

15.04.2017 - 16:57
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16 Nisan'da yapılacak referandum için sahalara inen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun bir programla çalışmalarını yürüttü.

SON GÜNÜ İSTANBUL'A AYIRDI

Meydanlarda düzenlenen mitinglerde vatandaşlara hitap eden, canlı yayınlara katılarak yeni sistemi tek tek anlatan Cumhurbaşkanı, son gününü İstanbul'a ayırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son durağı Sarıyer oldu

Son gün İstanbul'un 4 farklı ilçesinde düzenlenen mitinge katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydanları dolduran vatandaşlara yeni sistemi anlatmaya devam etti.

SON MİTİNG SARIYER'DE

Tuzla, Kartal ve Ümraniye'den sonra Sarıyer'e giden Cumhurbaşkanı, burada yaptığı açıklamalarla çalışmalarını tamamlamış oldu.

MEYDANLAR EVET DİYOR

Erdoğan'ı Sarıyer'de müthiş bir sevgiyle karşılayan vatandaşlar, "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.

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