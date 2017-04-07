Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunuyla çekilen fotoğrafı

16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi yoğun bir programı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; meydanlarda vatandaşlarla bir araya geliyor, canlı yayınlara çıkıp yeni sistemi anlatıyor.

AİLESİNİ İHMAL ETMİYOR

Çok yoğun bir programı olan Cumhurbaşkanı, bu süreçte ailesine zaman ayırmaktan da geri kalmıyor.

Torunlarıyla vakit geçirmeyi çok seven Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çekilen son fotoğrafında; torununa Kur'an-ı Kerim öğrettiği görülüyor.

BAKAN ALBAYRAK'IN OĞLU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın oğlu Ahmet Akif Albayrak, dedesiyle birlikte zaman geçirmeyi çok seviyor.