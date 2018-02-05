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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vatikan ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Vatikan'da törenle karşılandı.

Haber Merkezi | 05.02.2018 - 12:05..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vatikan ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan için, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile baş başa görüşmek üzere geldiği Apostol Sarayı önünde tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, San Damaso Kapısı'nda Papalık İkametgah Valisi Başpiskopos Georg Ganswein tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vatikan ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vatikan ziyareti GALERİ

GÖRÜŞME BAŞLADI

Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Franciscus ile baş başa görüşmenin yapılacağı yere geçti. Görüşmede Türkiye-Vatikan ilişkileri, Kudüs ile ilgili gelişmeler, Suriye ve bölgesel sorunların yanı sıra yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı ile mücadelenin ele alınacağı tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vatikan ziyareti


Öte yandan heyetlerarası görüşmeler de başladı. Papa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşılarken iki liderin özel görüşmesi de başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vatikan ziyareti

Törende, Vatikan'ı ve Papa'yı korumakla görevli İsviçreli muhafızlar da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vatikan ziyareti

GÖRÜŞME SONA ERDİ

İki lider arasındaki görüşme 11:50 itibariyle sona erdi. Cumhurbaşkanı ile Papa'nın başbaşa görüşmesi 1 saat sürerken, iki liderin basın açıklaması yapması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI'NA KALABALIK PROTOKOL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Roma Fiumicino Leonardo da Vinci Uluslararası Havalimanı'nda, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli'nin yanı sıra Vatikan tarafından Protokol Müdürü Jose Bettancourt, İtalya tarafından Protokol Müdürü Riccardo Guariglia ile Vatikan ve Roma büyükelçiliklerinin personeli karşılamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vatikan ziyareti

59 YIL ARADAN SONRA BİR İLK

Öte yandan Erdoğan’ın bu ziyareti, 59 yıl aradan sonra Vatikan’a Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret oldu. En son 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar ziyaret düzenlemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşmenin ardından, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin’i kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan ziyaretinin ardından İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale’de bir ikili görüşmede bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vatikan ziyareti


HEYETLERARASI GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Burada gerçekleştirilecek heyetlerarası çalışma yemeği ardında Erdoğan İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni’yi kabul edecek.

Görüşmede Türkiye ve İtalya arasında siyasi, ekonomik, savunma sanayi alanlarında ikili işbirliği; Suriye, Irak ve Libya’daki son gelişmeler, Kudüs, terörle ve düzensiz göçle mücadele konularında işbirliği, AB ve Türkiye-AB ilişkileri gibi her iki ülkenin ortak gündeminde yer alan hususlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vatikan ziyareti


Gentiloni görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önde gelen İtalyan firmaları yöneticilerini kabul edecek.

GENİŞ BİR HEYETLE GERÇEKLEŞİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, AB Bakanı Ömer Çelik, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve eşi Emine Erdoğan eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Excelsior Oteli’ne geçti.

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