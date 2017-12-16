Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yalova Kongresi konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalova AK Parti İl Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan'ın sözlerinden öne çıkan kısımlar şunlar:

"GAZİ USTAFA KEMAL'İN EMANETİ YALOVA'YA YATIRIMLAR YAPTIK"

"Yalova'nın her mahallesindeki vatandaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Kongremizi gerçekleştirip yeni dönemi belirleyeceğiz. Gençler biz tabi şunu bileceğiz her şeyden önce biz adeta barışın güvercinleri olarak çıktığımız bu yolda öldürmeye değil adeta diriltmeye varız. Gazi Mustafa Kemal'in emaneti Yalova'ya yatırımlar yaptık. Toplu konuttan bölünmüş yola tarımdan spor tesislerine kadar Yalova'ya çok önemli katkılar sağladık. Yalovalılar artık körfeze girmeden dolanmadan İstanbul'a ulaşma imkanı elde ettiler. Önümüzdeki dönem de Yalova'ya daha çok hizmetler gelecek.

"BİZ EKSİKLİKLERİ GİDERMENİN GAYRETİNDE OLDUK"

Biz bu ülkeyi bu milleti Yalova'yı seviyoruz. İnsanları yaradandan ötürü sevdik. 80 milyon bizim gözümüz de tek. Türkiye'nin son 15 yılında geçmişteki eksikleri gidermenin gayreti içinde olduk.

Erdoğan: Ben bunlara mankafa diyorum VİDEO

"MANKAFA KİME DENİR BİLİYORSUNUZ?"

Siz biliyorsunuz mankafa kime denir? Siz anlıyorsunuz zaten. Nereden aklına geldi Başkan? Man Ada'dan Man Ada'dan. Oradan aklıma geldi. Sağlıkta 3 bin 500'ün üzerinde hastane açtık. Hastanelerimizi en modern şekilde yaparak, sağlık çalışanlarımıza 500 binin üzerinde katkı yaparak, büyük bir devrime imza attık. Ey Kılıçdaroğlu senin bu ülkede SSK Genel Müdürüğü yaptığın zamanda hastanelerin hali neydi ya? Biz o çileleri yaşadık ama beyefendi kendi 1 yaşındaki torununu SSK'lı yapma geyretindeydi. Şimdi de Samsun'daki yavru öldü diyor. Zaten sana onun cevabını milletim veriyor. Sen 1 yaşındaki torununu nasıl SSK'lı yaptın bunun hesabıı ver. Böyle avuç dolusu sahte evrak sallamakla Tayyip Erdoğan ve ailesine leke süremezsin. Yargıda hesabını vereceksin.