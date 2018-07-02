Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi

Çanakkale'deki bir düğünde takı paylaşımı nedeniyle kavga çıktı. İki aile arasındaki kavgada gelin darp edildi.

Filistinli Cesur Kız Ahed et-Temim'in ardından küçük çocukların peşine düşen İsrail, 12 yaşında bir çocuğu daha gözaltına aldı.

İsrail 12 yaşındaki çocuk için ev bastı

Almanya'da kriz patlak verdi; Seehofer istifa edecek

Millete hizmet etmenin görev olduğunu sık sık vurgulayan Cumhurbaşkanı, yerel seçimlerde vaatlerini yerine getirmeyen isimleri tekrar aday göstermeyecek.

7

ABD bu kez de sıcaklar karşısında zorlanıyor

Kış boyunca adeta donan ABD, bu kez de Güneybatı'sında sıcaklardan bunalıyor.