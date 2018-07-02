Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi

24 Haziran'daki seçimlerde sandıktan zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mart ayında yapılacak yerel seçimlerle ilgili çalışmalarına da başladı.
Yerel seçimlere çok önem veren Erdoğan, aday belirleme sürecinde vaatlerin gerçekleşme oranını dikkate alacak.
SÖZÜNÜ TUTMAYANA ÇİZİK
Seçim öncesi proje sözü verip göreve geldikten sonra projeleri rafa kaldıran isimlerin tespit edilmesi durumunda, bu isimler yeniden aday gösterilmeyecek.
PROJELER KONUŞACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sürecinde, gerçekleştirilen ve hazırlığı süren mega projelere vurgu yapacağı ifade ediliyor.