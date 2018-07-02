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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi

Millete hizmet etmenin görev olduğunu sık sık vurgulayan Cumhurbaşkanı, yerel seçimlerde vaatlerini yerine getirmeyen isimleri tekrar aday göstermeyecek.

Haber Merkezi | 02.07.2018 - 07:26..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi

24 Haziran'daki seçimlerde sandıktan zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mart ayında yapılacak yerel seçimlerle ilgili çalışmalarına da başladı.

Yerel seçimlere çok önem veren Erdoğan, aday belirleme sürecinde vaatlerin gerçekleşme oranını dikkate alacak.

SÖZÜNÜ TUTMAYANA ÇİZİK

Seçim öncesi proje sözü verip göreve geldikten sonra projeleri rafa kaldıran isimlerin tespit edilmesi durumunda, bu isimler yeniden aday gösterilmeyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi

PROJELER KONUŞACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sürecinde, gerçekleştirilen ve hazırlığı süren mega projelere vurgu yapacağı ifade ediliyor.

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