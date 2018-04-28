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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun mesaisi

Seçim dönemiyle girilmesiyle programı iyice yoğunlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolculuk sırasında bile çalışmalarına ara vermiyor.

Haber Merkezi | 28.04.2018 - 08:58..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun mesaisi

Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçimlere sadece 56 gün kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni bir sandık zaferi için çalışmalarına hız verdi.

Partililere "sıkı çalışın" talimatı veren Erdoğan, İzmir'den başlayacak miting maratonunu 55 ile giderek tamamlayacak.

BOŞ VAKTİ YOK

Muhalefet partileri arasında süren kirli pazarlıkları dikkatle takip eden Cumhurbaşkanı, devlet işlerine de bu süreçte ara vermedi.

Uçakla yapılan yolculuklarda da mesaisine devam eden Erdoğan, önüne gelen evrakları dikkatle inceleyip imzaladı.

"HER ŞEY TÜRKİYE İÇİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı Facebook hesabından "Durmak yok, çalışmaya devam. Her şey Türkiye için" notuyla paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun mesaisi

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