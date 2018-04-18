Dün MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim açıklamasının ardından siyaset gündemi bir anda ısındı ve 24 saatte birçok görüşme gerçekleşti.

ERDOĞAN, BAHÇELİ'YLE GÖRÜŞTÜ

Bahçeli'nin bu açıklamasının ardından AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı'nın kabul etmiş ve bir görüşme gerçekleştirdi.

TÜRKİYE, ERKEN SEÇİME GİDİYOR

Tüm bu açıklamaların, görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de basın mensuplarının karşısına çıktı ve erken seçim kararı aldıklarını açıkladı.

SEÇİMLER 24 HAZİRAN 2018'DE

Cumhubaşkanı erken seçimle ilgili şunları söyledi: "Sayın Bahçeli'nin dün yaptığı çağrıyı, yetkili kurumlarımızla enine boyuna müzakere ettik.Sonuçta ülkemizin karşı karşıya bulunduğu fotoğraftan hareketle, bu erken seçim teklifine olumlu yaklaşmamız konusunda arkadaşlarımızla fikir birliğine girdik. Suriye'deki gelişmelerin hızlandığı, makro ekonomik dengelerden büyük yatırımlardan her konuda çok önemli kararlar vermemiz gereken dönemde seçim konusunu ülkemizin gündeminden bir an önce çıkarmamız şarttır. Bu yüzden önümüzdeki seçimlere ittifak kurarak girme konusunda mutabık bulunduğumuz Bahçeli'yle seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına karar verdik. AK Parti ve MHP Meclis grupları olarak konuyla ilgili yasal süreci hemen başlatıyoruz. Bu kararın ülkemiz, milletimiz ve partilerimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum."

Cumhurbaşkanı, erken seçim kararı aldıklarını açıkladı VİDEO