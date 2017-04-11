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Cumhurbaşkanı F1 CEO'sunu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, F1 CEO’su Chase Carey'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden kabul etti.

11.04.2017 - 13:51
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  2. Spor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün programına Ankara'da başladı.

F1 CEO'SUNU KABUL ETTİ

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde F1 CEO'su Chase Carey'i kabul etti. Görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Cumhurbaşkanı F1 CEO'sunu kabul etti

F1 TÜRKİYE'YE DÖNEBİLİR

Cumhurbaşkanı'nın F1'in tepesindeki ismi kabul etmesi, motor sporları kulislerinde F1 tekrar Türkiye'ye dönecek haberlerini de beraberinde getirdi.

tr.motorsport.com'da bu görüşmeyle ilgili haberinde; görüşmenin çok olumlu geçtiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı F1 CEO'sunu kabul etti

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