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Cumhurbaşkanı FETÖ'cü doktorların hainliklerini anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hastanelerin gazileri; "Kimin için yaralandıysanız ona gidin" dediğini aktardı.

14.03.2017 - 14:09
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Cumhurbaşkanı FETÖ'cü doktorların hainliklerini anlattı

Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Tıp Bayramı programına katıldı.

Cumhurbaşkanı, burada yaptığı konuşmasında 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin yaralılara karşı uyguladığı insanlık dışı muameleleri de anlattı.

FETÖ'CÜLERİN GAZİLERE İNSANLIK DIŞI MUAMELESİ

"15 Temmuz gecesi buna defalarca şahit olduk. Sağlık görevlilerimize saldırıldı, ambulanslarımız kurşunlandı. O gece insanımıza kurşun sıkan, gözü ve gönlü kararmış bu tipler her gün mağduriyetten bahsediyor." diyen Erdoğan şöyle devam etti; "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin arkasında bu terör örgütüne ait bir hastane, kapısına gelen gazileri; 'Kimin için yaralandıysanız onun hastanesine gidin' diyerek geri çevirmiştir. Tabi bu hastane şimdi devletimizin elinde."

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